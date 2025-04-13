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В "Ахмате" объяснили, почему погас свет во время матча с "Ростовом"

В пресс-службе «Ахмата» рассказали, что причиной отключения света во время домашнего матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» стал сбой на городской электроподстанции.
Фото: скриншот "Матч Премьер"
«В середине второго тайма произошел сбой электроснабжения на городской подстанции, вследствие чего частично погасли прожекторы (лампы металло-галогенные) спортивного освещения на стадионе. Лампы частично погасли из-за напряжения, не все. Для их повторного розжига требуются определенные минуты. Через считанные минуты игра была возобновлена.

На футболистах, которые эти минуты провели в подтрибунном помещении, это никак не сказалось, — приводит слова пресс-службы «Ахмата» «Матч ТВ».

Встреча проходила в Грозном. На 70-й минуте игры на стадионе отключилось освещение. Через 10 минут матч был возобновлен, а грозненская команда в итоге победила со счётом 2:1. У хозяев отличились Надер Гандри и Максим Самородов, в составе гостей отличился Николай Комличенко.

После 24 туров в Российской Премьер-Лиге «Ахмат» занимает 13-е место, набрав 23 очка. Следующий матч подопечные Сергея Ташуева проведут 15 апреля против «Локомотива» в рамках 1/4 финала Кубка России.

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