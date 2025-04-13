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Булыкин: если "Динамо" не попадёт в тройку, то Личке припомнят плохую игру

Экс-форвард "Динамо" и "Байера" Дмитрий Булыкин оценил шансы бело-голубых на попадание в топ-3 чемпионата.
Фото: ФК "Динамо"
- От "Динамо" ждали большего в этом сезоне. Думаю, задача у команды стоит как минимум быть в медалях, а сейчас это будет сделать очень тяжело. Если «Динамо» не попадёт в тройку, то Личке припомнят и плохую игру, и невыполнение задач, - сказал Булыкин корреспонденту "Совспорта"Совспорта.

Напомним, "Динамо" в 24 туре избежало поражения от "Пари НН" (1:1) в 24 туре РПЛ. На 99 минуте нижегородцы не реализовали пенальти.

На данный момент бело-голубые занимают пятую строчку в таблице, имея в своем активе 43 очка в 24 матчах. В следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Рубин". Встреча состоится 20 апреля.

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