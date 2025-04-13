- Инфантино запустил процесс по возвращению России и наших клубов на международную арену? Я верю, что нас вернут. Но насчёт времени вас сейчас не скажу. Хотелось бы побыстрее! - заявил Черчесов Metaratings.ru.
Напомним, что сборную России и ее клубы отстранили от международных соревнований в марте 2022 года. Однако недавно в британских СМИ опубликовали информацию о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино запустил процесс по скорейшему возвращению России на международные турниры.
Черчесов - о возвращении России и ее клубов на международную арену: я верю в это
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возвращении нашей национальной команды на международную арену.
Фото: "Чемпионат"