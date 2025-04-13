Семак объяснил, почему оставил Соболева и Кассьерру в запасе на матч с "Краснодаром"

— Почему не сделали выбор в пользу Александра Соболева?
— То, что Саша забил, это хорошо, но это не является гарантией включения в стартовый состав.
— Чем вы руководствовались, оставляя Матео Кассьерру в запасе?
— Многие факторы повлияли. Сегодня мы постараемся использовать наших быстрых игроков. Что касается Матео, то он и на замену хорошо выходит, поэтому у нас будет больше возможностей повлиять на игру.
Петербургский "Зенит" 13 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём домашнем стадионе "Газпром Арена" сыграет против футбольного клуба "Краснодар". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Главным арбитром на эту игру был назначен Павел Кукуян, а в роли ВАР выступит Сергей Иванов.
Перед началом этого матча "Краснодар" с 52-я очками занимает первое место в турнирной таблице, а "Зенит" с 47-ю очками располагается на третьей строчке.
Источник: "Матч ТВ"