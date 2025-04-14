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Пальцев: мы не боялись "Спартак", играли агрессивно - эмоции зашкаливали

Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев высказался о победе над московским "Спартаком" в 24-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Была агрессивная игра с нашей стороны. Многие в нашей команде, и я в том числе, говорили перед матчем, что нужно выходить и сразу играть в стык, кость в кость. То есть борьба. Эмоции зашкаливали, был адреналин. Мы не боялись", - цитирует Пальцева "РБ Спорт".

В пятницу, 11-го апреля, махачкалинское "Динамо" одержало выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

После 24-х сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками. В 25-м туре чемпионата России "Динамо" Махачкала сыграет на выезде с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.

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