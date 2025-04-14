Как сообщает «Это футбол, бро», руководство подмосковного клуба приняло решение отправить Франка Артигу в отставку. По данным инсайдера Карпова, официальное объявление об уходе испанца состоится в ближайшие часы.
Новым главным тренером «Химок» станет 47-летний Магомед Адиев. Ранее он рассматривался как потенциальный кандидат на пост наставника «Пари НН» в случае поражения команды Виктора Гончаренко в матче с «Динамо». Встреча завершилась вничью (1:1), и кадровые перестановки в нижегородском клубе не последовали.
Решение по «Химкам» было принято после двух разгромных поражений — от «Динамо» Махачкала и «Крыльев Советов» с общим счётом 2:7. Теперь Адиев заключит контракт с подмосковной командой до конца текущего сезона.
Франк Артига занял пост главного тренера «Химок» в июне 2024 года. За это время под его руководством команда провела 31 матч, одержав 7 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 16 поражений.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Карпов: Артига уходит из "Химок", команду возглавит Магомед Адиев
Главный тренер «Химок» Франк Артига покидает свой пост, а его место займёт Магомед Адиев.
Фото: ФК "Химки"