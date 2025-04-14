«Да, у нас есть полная уверенность в том, что мы можем стать чемпионами. Особенно в случае, если все оставшиеся игры мы будем играть так, как в матче с «Краснодаром». Тогда мы точно можем выиграть чемпионат», — заявил Луис Энрике ТАСС.
Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. С тех пор он принял участие в шести матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 25 миллионов евро.
Следующий матч «Зенит» проведёт 16 апреля на «Газпром Арене» против «Ростова» в рамках ответного матча полуфинала Кубка России.
Луис Энрике: если будем играть так, как с “Краснодаром”, станем чемпионами
Бразильский хавбек «Зенита» Луис Энрике выразил уверенность, что его команда способна выиграть титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"