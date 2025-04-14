«Все решения тренера Семака — на редкость стопроцентные попадания! И стартовый состав, и замены. Все по делу! И наконец-то мы увидели хорошее физическое состояние футболистов, движение на должном уровне. Тот же Вендел, которого мы в последнее время справедливо критиковали, проделал большой объем работы.
Так что Семак молодец! Это в том числе, конечно, его тренерская победа! Ну и игроки безукоризненно выполняли все его требования», — заявил Орлов «СЭ».
Напомним, матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Команда, возглавляемая Сергеем Семаком, одержала победу со счётом 4:1. В составе победителей голы забили Андрей Мостовой, Лусиано, Максим Глушенков и Луис Энрике. У гостей отличился Никита Кривцов.
После 24 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидирует же «Краснодар», имея в активе 52 очка.
Следующий матч «Зенит» проведёт 16 апреля на «Газпром Арене» против «Ростова» в рамках ответного матча полуфинала Кубка России.
Орлов — о победе "Зенита" над "Краснодаром": все решения Семака — на редкость стопроцентные попадания
Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"