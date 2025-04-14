"На мой взгляд, это стопроцентный фол. Очевидно, что игрок "Краснодара" врезается в Мостового под колени. Почему не вмешался VAR — не понимаю. Ведь он для этого и нужен. Эта ошибка могла стать ключевой ошибкой всего чемпионата", - приводит слова Егорова "Матч ТВ".
"Зенит" и "Краснодар" встретились друг с другом в минувшее воскресенье, 13 апреля, на петербургском стадионе "Газпром Арена" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1.
Благодаря этой победе команда Сергея Семака набрала 50 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. У "Краснодара" в активе осталось 52 очка, которые позволяют "быкам" на данный момент лидировать в чемпионате.
Экс-арбитр Егоров считает, что судьи в матче "Зенита" ошибочно не назначали пенальти в ворота "Краснодара"
Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров заявил, что на 47?й минуте матча "Зенит" - "Краснодар" на полузащитнике хозяев Андрее Мостовом в штрафной площади "быков" нарушили правила.
Фото: ФК "Зенит"