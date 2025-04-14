"Из трёх команд, которые борются за чемпионство, у меня есть симпатия к "Краснодару" и "Спартаку". Просто хочу, чтобы сменился чемпион", - приводит слова Пальцева "Чемпионат".
После 24-го тура чемпионата России сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (52 очка). На второй строчке располагается петербургский "Зенит" (50 очков). Следом за ними находятся московские "Спартак" и ЦСКА, которые набрали по 47 очков.
"Хочу, чтобы сменился чемпион". Пальцев рассказал о симпатиях к "Краснодару" и "Спартаку"
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев назвал команды, которым симпатизирует в чемпионской гонке текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала