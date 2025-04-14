"Кокорин в 3-4 раза талантливее Глушенкова, это точно. Талантливее, это дано было изначально. Но у них разные позиции, поэтому оценивать сложно, нападающий и полузащитник. Наверное, плюс-минус, наверное, всё портит деньги. Сейчас на Глушенкова упали большие деньги, поэтому он считает, что всё может и всё умеет. То же самое касается и Кокорина, они дадут ему дальше жить, но футбол, к сожалению, закончится", – приводит слова Угарова "Евро-Футбол.Ру".
25-летний атакующий полузащитник Максим Глушенков в текущем сезоне, выступая за петербургский "Зенит", принял участие в 20 официальных матчах, забил 11 голов, отдал 4 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.
34-летний нападающий Александр Кокорин в текущем сезоне, выступая за кипрский "Арис", принял участие в 27 официальных матчах, забил 10 голов, отдал 9 голевых передач, получил 9 жёлтых карточек. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
Угаров: Кокорин в 3-4 раза талантливее Глушенкова, это точно
Бывший игрок "Зенита" Денис Угаров сравнил атакующего полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова и нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Зенит"