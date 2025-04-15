"В "Зените" собраны опытнейшие игроки, добивавшиеся успехов и в прежних клубах. А у "Краснодара" футболисты раньше добивались больших побед? Мне самому любопытно. Плюс они же никого не купили. Надо было взять кого-то на усиление. А они взяли Смолова. Какая от него помощь сейчас? Для раздевалки только. Но игрок же нужен", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Нападающий Фёдор Смолов в статусе свободного агента летом 2024 года подписал с футбольным клубом "Краснодар" контракт на срок до конца сезона-2024/25 с возможностью его продления на ещё один год. В текущем сезоне форвард в составе "быков" в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах, забил 4 гола, отдал 4 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.
Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет 1,5 миллиона евро.
Орлов: "Краснодару" нужно было усиливаться, а взяли Смолова. Какая от него помощь?
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о комплектации состава футбольного клуба "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"