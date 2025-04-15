«Мое будущее? Сейчас все мысли направлены на то, чтобы в текущем моменте помогать команде. Я концентрируюсь на этом, стараюсь быть максимально увлеченным в игровой и тренировочный процесс. На первом месте стоят результаты команды.
В футбольном же плане хотелось бы еще минимум сезон провести в качестве игрока «Зенита». Надеюсь, в ближайшее время обсудим это с руководством. Мы в процессе», — заявил Ерохин Sport24.
Александр Ерохин — полузащитник, выступающий за «Зенит» с июля 2017 года. Он перешёл в клуб на правах свободного агента, ранее защищая цвета «Ростова». За это время Александр провёл 246 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 35-летнего полузащитника составляет 300 тысяч евро.
Ерохин — о будущем в "Зените": хочу провести в клубе как минимум ещё один сезон
35-летний полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями о своём будущем.
Фото: ФК "Зенит"