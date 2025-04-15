«Игру с «Динамо» я не видел, мы в поездке были. Но проиграть дома махачкалинцам означает, что «Спартак» выбывает из чемпионской гонки. Как я и говорил, будет бороться за третью-четвертую строчки, это его место. Так терять очки команда, борющаяся за чемпионство, не должна. У красно-белых на протяжении многих лет такая проблема. Вроде, подходят-подходят, но никак не могут. Они как лондонский «Арсенал»: стоит задача занимать первое место, а по факту вечно вторые, третьи, четвертые», — заявил Канчельскис «СЭ».
Напомним, что 11 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся матч 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:2.
За несколько минут до финального свистка красно-белые получили право на исполнение пенальти, но к мячу подошёл не штатный пенальтист команды Барко, а полузащитник Хесус Медина, который не реализовал 11-метровый удар (попал в перекладину).
После этого поражения у команды Деяна Станковича осталось 47 очков. Однако у «Краснодара» (52 очка) и петербургского «Зенита» (47 очков) теперь есть игра в запасе по сравнению с красно-белыми.
Канчельскис: третья-четвертая строчки — это место "Спартака"
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал текущее положение «Спартака» в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"