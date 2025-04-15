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Источник: долг "Химок" перед налоговой службой вырос на 30 млн рублей

По информации СМИ, долг футбольного клуба "Химки" перед Федеральной налоговой службой увеличился с 335 до 365 млн рублей.
Фото: ФК "Химки"
Сообщается, что в связи с имеющейся задолженностью все официальные счета футбольного клуба из Подмосковья заморожены.

Сегодня ранее "Химки" объявили о расставании с тренерским штабом во главе с Франком Артигой. Более того, по информации СМИ, футболисты, недовольные многомесячными задержками зарплаты, бойкотировали тренировку, а также рассматривают возможность бойкота ближайшего матча чемпионата России против петербургского "Зенита".

Источник: телеграм-канал "Mash на спорте"

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