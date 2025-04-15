"Мы по идее проиграли сами себе. В первом тайме у "Локомотива" не было ни одного голевого момента с игры, но два стандарта и аута… Футболисты, которые давно не имели практику, правильно играли, но это ощущение того, что всё хорошо… нужно продолжать бороться и давить. Самоуспокоенность, отсутствие игрового тонуса и концентрации. Спокойно никого не обыграть", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
Грозненский "Ахмат" 15 апреля на выезде на стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 сыграл против московского "Локомотива" и потерпел поражение со счётом 1:2. Счёт во встрече открыли гости - на 8 минуте отличился Родриго. Но "железнодорожники" затем не только отыгрались (Воробьёв - на 44 минуте), но и вышли вперед (Погостнов - на 45 минуте).
Таким образом, "Ахмат" прекратил своё участие в текущем розыгрыше Кубка России, а "Локомотив" пробился во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Ташуев - о матче с "Локомотивом": "Ахмат" проиграл сам себе
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев дал комментарий после поражения своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России с "Локомотивом" (1:2).
Фото: РФК "Ахмат"