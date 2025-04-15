"Химки" не нужны чемпионату России. Много таких команд уже умерло. На команду не ходят. Даже власти спросят, зачем такая команда, если на неё 300 человек ходит. Если "Химки" расформируют, никто этого даже не заметит. Никакой беды для города, они всё равно не поддерживают свою команду", — проводит слова Попова Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что подмосковные "Химки" имеют многомиллионные долги, в команде несколько месяцев не выплачивают зарплату игрокам и тренерам, а главный инвестор футбольного клуба арестован и проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
В этих условиях есть риск, что "Химки" не пройдут лицензирование на следующий сезон, а игроки угрожают бойкотом ближайшего матча команды против петербургского "Зенита". После 24 тура химчане имеют в активе 23 очка, с которыми располагаются на двенадцатой строчке.
Попов: "Химки" не нужны чемпионату России - если клуб расформируют, никто этого не заметит
Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о ситуации, в которой оказались подмосковные "Химки".
Фото: ФК "Химки"