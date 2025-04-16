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Олег Шатов сорвал голос во время матча со "Спартаком"

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов остался без голоса после четвертьфинального матча Кубка России против «Спартака».
Фото: ФК "Урал"
«Извините, не могу говорить, нет голоса», — шепотом сказал Шатов «РБ Спорт».

34-летний специалист активно подсказывал игрокам на протяжении всей игры, пытаясь повлиять на ход матча. Впрочем, усилия тренера не помогли избежать поражения.

Олег Шатов завершил карьеру игрока в 2023 году. В июне 2024 года он стал ассистентом главного тренера в «Урале», а уже в ноябре начал исполнять обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела 14 матчей, в которых одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

После 28 туров в турнирной таблице Первой лиги «Урал» занимает третью строчку, набрав 49 очков.

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