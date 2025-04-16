«Извините, не могу говорить, нет голоса», — шепотом сказал Шатов «РБ Спорт».
34-летний специалист активно подсказывал игрокам на протяжении всей игры, пытаясь повлиять на ход матча. Впрочем, усилия тренера не помогли избежать поражения.
Олег Шатов завершил карьеру игрока в 2023 году. В июне 2024 года он стал ассистентом главного тренера в «Урале», а уже в ноябре начал исполнять обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела 14 матчей, в которых одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
После 28 туров в турнирной таблице Первой лиги «Урал» занимает третью строчку, набрав 49 очков.
Олег Шатов сорвал голос во время матча со "Спартаком"
Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов остался без голоса после четвертьфинального матча Кубка России против «Спартака».
Фото: ФК "Урал"