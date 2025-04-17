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Игрок "Спартака" может перейти в клуб из чемпионата Португалии

По информации СМИ, в услугах защитника московского "Спартака" Рикарду Мангаша заинтересовано несколько португальских клубов.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что эти клубы активно общаются с представителями португальского футболиста. В то же время красно-белым еще не поступало никаких предложений о трансфере игрока.

Рикарду Мангаш является игроком "Спартака" с сентября 2024 года. С тех пор левый защитник принял участие в 15 матчах, забил 1 гол, получил 1 желтую карточку.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Tramsfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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