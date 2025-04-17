Сообщается, что эти клубы активно общаются с представителями португальского футболиста. В то же время красно-белым еще не поступало никаких предложений о трансфере игрока.
Рикарду Мангаш является игроком "Спартака" с сентября 2024 года. С тех пор левый защитник принял участие в 15 матчах, забил 1 гол, получил 1 желтую карточку.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Tramsfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Игрок "Спартака" может перейти в клуб из чемпионата Португалии
По информации СМИ, в услугах защитника московского "Спартака" Рикарду Мангаша заинтересовано несколько португальских клубов.
Фото: ФК "Спартак"