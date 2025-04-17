Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Лацио
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ЛионНе начат
Атлетик
22:00
РейнджерсНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
19:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
19:45
БетисНе начат
Рапид
22:00
ЮргорденНе начат
Челси
22:00
ЛегияНе начат

Тамерлан Мусаев: ЦСКА борется за победу в чемпионате и Кубке России

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился ожиданиями от команды на финише сезона.
Фото: ПФК ЦСКА ВКонтакте
"Мы боремся за победу в чемпионате и в Кубке России. Возможен ли золотой дубль? Мы будем идти от матча к матчу, стараемся так не загадывать наперёд. Каждый следующий матч для нас - самый главный", - приводит слова Мусаева Legalbet.

За шесть туров до конца чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 47 очками. Столько же - у московского "Спартака". "Зенит" и "Краснодар" опережают "армейцев" на три и пять очков соответственно. В 25-м туре красно-синие встретятся с "Крыльями Советов" на своём поле. Игра пройдёт в воскресенье, 20 апреля.

В Кубке России ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где встретится в двухматчевом противостоянии с "Зенитом". Матчи назначены на 30 апреля и 14 мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится