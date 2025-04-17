"Мы боремся за победу в чемпионате и в Кубке России. Возможен ли золотой дубль? Мы будем идти от матча к матчу, стараемся так не загадывать наперёд. Каждый следующий матч для нас - самый главный", - приводит слова Мусаева Legalbet.
За шесть туров до конца чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 47 очками. Столько же - у московского "Спартака". "Зенит" и "Краснодар" опережают "армейцев" на три и пять очков соответственно. В 25-м туре красно-синие встретятся с "Крыльями Советов" на своём поле. Игра пройдёт в воскресенье, 20 апреля.
В Кубке России ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где встретится в двухматчевом противостоянии с "Зенитом". Матчи назначены на 30 апреля и 14 мая.
Тамерлан Мусаев: ЦСКА борется за победу в чемпионате и Кубке России
Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился ожиданиями от команды на финише сезона.
Фото: ПФК ЦСКА ВКонтакте