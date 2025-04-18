Есть вопрос о том, насколько правомерно Станкович стал передергивать состав. В матче с «Уралом» Угальде фактически не было на поле все 94 минуты. Не знаю, что с ним произошло. Мы предполагали, что Манфред нездоров. Ведь лучший бомбардир чемпионата вдруг сел в запас. Угальде абсолютно потерялся на фоне остальных, соперник был из Первой лиги, играл практически вторым составом. Тот же Ливай Гарсия запомнился на поле значительно лучше за полчаса, чем Угальде за 94 минуты. Думаю, у Манфреда есть какая-то проблема», — заявил Черданцев «Матч ТВ».
В текущем сезоне Угальде провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. В настоящее время костариканец занимает первое место в списке лучших снайперов РПЛ.
После возобновления чемпионата Угальде участвовал в каждом из шести матчей, но смог отличиться только один раз — в игре против «Оренбурга». В последнем кубковом матче против «Урала» Угальде вновь ушел с поля без гола.
После 24 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. В следующем матче, который пройдет 19 апреля на выезде, красно-белые встретятся с «Акроном» в рамках 25-го тура РПЛ.
Черданцев — об игре Угальде с "Уралом": фактически его не было на поле все 94 минуты. Думаю, у него есть проблема
Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал невыразительное выступление Манфреда Угальде в матче Кубка России, отметив, что форвард «Спартака» может испытывать определённые трудности.
Фото: ФК "Спартак"