«Всё зависит от того, как «Краснодар» пройдет последнюю часть чемпионата. Есть конкуренты, которые тоже не дремлют и хотят быть первыми. Стабильность прежде всего. Всё возможно. Если психологически «Краснодар» будет готов, то они могут стать чемпионами», — заявил Семшов «Матч ТВ».
До конца Российской Премьер-Лиги осталось шесть туров. В этот период «Краснодар» проведёт три матча на своём поле и три на выезде. В числе домашних встреч — игры против «Ахмата», «Рубина» и московского «Динамо». В выездных матчах предстоит сыграть с «Динамо» Махачкала, ЦСКА и «Оренбургом».
После 24 туров «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» расположился на втором месте с 50 очками. За ними следуют «Спартак» и ЦСКА, у которых по 47 очков.
Семшов: если психологически "Краснодар" будет готов, то они могут стать чемпионами
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о шансах «Краснодара» на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"