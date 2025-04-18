«Если честно, я не верю, что «Краснодар» способен выиграть шесть оставшихся матчей в РПЛ и стать чемпионом. У меня такое чувство, что, к сожалению, они могут столкнуться с нежданной потерей очков. Они не готовы ментально. Я не желаю этого «Краснодару». Но склонен предполагать, что в ментальном плане они могут допустить осечку. Не знаю, где это будет: дома или на выезде. Вы сами знаете, что в конце сезона одна команда борется за выживание, а другая — за чемпионство. Если они играют матч вничью, то ни тому, ни другому. Вот от такого, самого противного результата «Краснодар» не застрахован», — заявил Луценко «РБ Спорт».
До конца Российской Премьер-Лиги осталось шесть туров. В этот период «Краснодар» проведёт три матча на своём поле и три на выезде. В числе домашних встреч — игры против «Ахмата», «Рубина» и московского «Динамо». В выездных матчах предстоит сыграть с «Динамо» Махачкала, ЦСКА и «Оренбургом».
После 24 туров «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» расположился на втором месте с 50 очками. За ними следуют «Спартак» и ЦСКА, у которых по 47 очков.
Луценко сомневается в чемпионстве "Краснодара": не верю, что они способны выиграть шесть оставшихся матчей в РПЛ
Бывший форвард московского «Динамо» Евгений Луценко выразил сомнение в том, что «Краснодар» сможет одержать победы во всех оставшихся матчах сезона и завоевать чемпионский титул.
Фото: ФК "Краснодар"