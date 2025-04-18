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"Зенит" оштрафован за использование фанатами пиротехники на матче с "Краснодаром"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении оштрафовать "Зенит" за использование болельщиками петард в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Болельщики "Зенита" в матче с "Краснодаром" использовали две петарды. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. Люди задержаны и привлечены к административной ответственности", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Центральный матч минувшего, 24-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Краснодаром" состоялся 13 апреля. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1. Благодаря этой победе сине-бело-голубые вернулись на второе место и сократили отставание от лидирующих в турнирной таблице краснодарцев до двух балло.

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