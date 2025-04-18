"Может ли Тимощук когда-то стать тренером сборной Украины? Да, Тимощук — легенда украинского футбола. Если он будет прогрессировать в профессии, расти, окружит себя отличной командой из помощников, то он способен добиться успеха и стать тренером", — приводит слова Рианчо Legalbet.
Анатолий Тимощук, входящий с марта 2017 года и по настоящее время в тренерский штаб петербургского "Зенита", с 2000 по 2016 гг. в качестве профессионального футболиста выступал в составе сборной Украины (114 матчей и 4 забитых гола). При этом с июня 2023 г. и по сей день главным тренером украинской национальной команды является Сергей Ребров.
Рианчо заявил, что тренер "Зенита" может возглавить сборную Украины
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о тренере петербургского "Зенита" Анатолии Тимощуке.
Фото: ФК "Зенит"