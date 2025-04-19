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Тимощук — об уходе Вендела: в "Зените“ понимают, насколько ценного игрока теряют

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал предстоящий уход полузащитника Вендела, который покинет клуб летом.
Фото: ФК "Зенит"
«Как только он изъявил желание попробовать что-то новое и более нужное для себя, мы пошли ему навстречу. Но мы знаем, насколько это ощутимая будет потеря, потому что игроков такого класса нет в нашем чемпионате», – заявил Тимощук Metaratings.

Вендел начал свою карьеру в «Зените» в октябре 2020 года, перейдя из «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. С тех пор он провёл 146 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 35 результативных передач. За это время Вендел четырежды становился чемпионом Российской Премьер-Лиги и один раз — обладателем Кубка России.

В текущем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал 12 результативных передач. Уже известно, что бразильский футболист завершает свой последний сезон в «Зените» и летом перейдёт в «Ботафого» за 20 миллионов евро.

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