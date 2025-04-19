«Перед сезоном я сказал, что Николичу нужно время, чтобы усилить ЦСКА. Сейчас видно, что это произошло. И ЦСКА при Николиче играет лучше, чем до него. Команда поняла его требования, поэтому и показывает такую хорошую игру.
Лично я очень ценю Марко Николича, я на него ориентировался. Он один из лучших сербских тренеров. В своей карьере он добился многого», заявил Батак Metaratings.
Марко Николич начал тренировать ЦСКА летом 2024 года. Для него это уже второй опыт работы с российскими клубами. До этого он более года возглавлял «Локомотив», где они завоевали Кубок России.
Под его руководством команда провела 34 матча, в которых одержала 21 победу, 7 раз сыграла вничью и 6 раз проиграла. После 24 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего 5 очков.
Кроме того, армейцы вышли в финал пути РПЛ Кубка России, где им предстоит двухматчевое противостояние против «Зенита». По итогам этих матчей команда, которая одержит победу, сможет пройти в Суперфинал и побороться за главный трофей.
Сербский тренер Батак: Николичу нужно было время, чтобы усилить ЦСКА. Видно, это произошло
Сербский тренер Радослав Батак поделился мнением о трансформации ЦСКА под руководством Марко Николича.
Фото: ФК ЦСКА