Сообщается, что увольнение 37-летнего специалиста из нижегородского клуба возможно только после 26-го тура Российской Премьер-Лиги, потому что у него в контракте с волжанами прописана опция ухода в этот период времени за незначительную компенсацию.
Напомним, Виктор Гончаренко возглавил "Пари НН" в октябре 2024 года. После 24-го тура нижегородцы имеют в своем активе 20 очков и располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице.
Источник: Legalbet
СМИ: "Пари НН" не уволит Гончаренко, несмотря на возможное поражение от "Локомотива"
По информации СМИ, Виктор Гончаренко останется главным тренером "Пари НН", даже если команда в 25 туре РПЛ проиграет московскому "Локомотиву".
Фото: "Пари НН"