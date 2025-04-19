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СМИ: "Пари НН" не уволит Гончаренко, несмотря на возможное поражение от "Локомотива"

По информации СМИ, Виктор Гончаренко останется главным тренером "Пари НН", даже если команда в 25 туре РПЛ проиграет московскому "Локомотиву".
Фото: "Пари НН"
Сообщается, что увольнение 37-летнего специалиста из нижегородского клуба возможно только после 26-го тура Российской Премьер-Лиги, потому что у него в контракте с волжанами прописана опция ухода в этот период времени за незначительную компенсацию.

Напомним, Виктор Гончаренко возглавил "Пари НН" в октябре 2024 года. После 24-го тура нижегородцы имеют в своем активе 20 очков и располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице.

Источник: Legalbet

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