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Рианчо: "Спартак" в матче с "Акроном" показал свой чемпионский дух

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о победе красно-белых над "Акроном" в матче 25 тура чемпионата России (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Такие матчи очень важны для команды в плане борьбы за титул, "Спартак" показал свой чемпионский дух. Эта победа точно положительно повлияет на настроение "Спартака", они еще могут стать чемпионами. Если "Спартак" сохранит это настроение, то сможет бороться за чемпионство до последнего. Надеюсь, так и будет", — приводит слова Рианчо "РБ Спорт".

19 апреля московский "Спартак" в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с тольяттинским "Акроном" одержал победу со счётом 3:2. При этом красно-белые по ходу первого тайма проигрывали 0:2, а победный гол сумели забить в компенсированное время, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание столичного клуба от лидирующего "Краснодара" сократилось до 2 очков, при этом "быки" имеют один матч в запасе.

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