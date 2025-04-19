- По мне сегодня очень много ошибок. Элементарный первый гол когда нам забили, поднимают нарушение на «Локомотиве», но почему главный судья принимает решение назначить нам штрафной, с которого был забит гол, — сказал Гончаренко корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, команда Виктора Гончаренко потерпела поражение от "Локомотива" в гостевом матче со счетом 0:3. На 31-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник "Пари НН" Никита Каккоев.
На данный момент "Пари НН" имеет в своем активе 20 очков в 25 матчах и располагается на 14-м месте в таблице. В следующем туре нижегородцы на своем поле примут "Ахмат" 26 апреля.
Гончаренко - о судействе в матче с "Локомотивом": по мне сегодня очень много ошибок
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко оценил работу судейской бригады в матче "Локомотива" и "Пари НН" (3:0).
Фото: ФК "Пари НН"