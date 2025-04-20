"Мы будем рады (сыграть), если даты проведения (матчей) не совпадут с чемпионатом Швейцарии", - приводит слова Константина "РИА Новости".
Напомним, в "Сьоне" с сентября 2024 года выступает российский полузащитник Антон Миранчук, который в 20 матчах, забил 2 гола, отдал 2 передачи, получил одну желтую карточку. В текущем сезоне чемпионата Швейцарии команда за 32 матча набрала 36 очков, которые сейчас позволяют занимать в турнирной таблице девятое место из двенадцати возможных.
В швейцарском "Сьоне" высказались за проведение матчей с клубами из России
Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин рассказал о возможности проведения товарищеских матчей с российскими командами.
Фото: ФК "Сьон"