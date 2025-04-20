- Никого не считаю явным фаворитом, если посмотреть по игре. Можно сказать, что сейчас «Спартак» и «Краснодар» опять оступятся и «Зенит» снова будет чемпионом. Думаю, что все решится как и в прошлом году, в последнем туре, - сказал Динияр "СЭ".
На данный момент лидирует в таблице "Краснодар", в активе которого 55 очков в 25 матчах. На втором месте располагается "Спартак", набравший 50 баллов в 25 играх. На третьей строчке - "Зенит" с 50 очками в 24 встречах. Сегодня сине-бело-голубые на своем поле примут "Химки". Начало встречи в 16:30.
Билялетдинов - о чемпионской гонке РПЛ: никого не считаю явным фаворитом
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"