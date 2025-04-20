"Я расставил приоритеты". Личка рассказал, почему Карраскаль не попал в заявку на игру против "Рубина"

"Почему в составе не было Карраскаля? Все нормально, я оставил Хорхе вне игры. Он не отдыхает, у него три желтых карточки. Я расставил приоритеты", - цитирует Личку "Матч ТВ".
Московское "Динамо" переиграла на своем поле казанский "Рубин" в матче 25-го тура российской Премьер-лиги. Игра прошла сегодня, 20 апреля, на домашней арене бело-голубых и завершилась со счетом 3:1. Напомним, атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль не был включен в заявку на эту игру.
В текущем сезоне на счету 26-летнего колумбийского хавбека 7+4 по системе гол плюс пас в 29 матчах за "Динамо" в чемпионате и Кубке России.