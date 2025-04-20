"Мой уход — не эмоциональное решение. Я и руководители надеялись, что это даст импульс, но лишь этого мало. Нужны качественные футболисты, их нет в "Факеле" в нужном количестве. К сожалению, ситуация стала хуже. Смена тренера не сработала, но не только в этом дело. Все, кто работал в "Факеле", успешные тренеры и сейчас трудоустроены", — приводит слова Пятибратова "Чемпионат".
Дмитрий Пятибратов 30 марта 2025 года после 7 месяцев работы по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера воронежского "Факела". Наставником команды был назначен Игорь Шалимов. Под его руководством "Факел" провёл три матча: с грозненским "Ахматом" (0:0), с тольяттинским "Акроном" (0:1), с "Ростовом" (0:2).
После 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Факел" имеет в своём активе 15 очков и располагается на последнем, шестнадцатом месте в турнирной таблице.
Пятибратов: после моего ухода ситуация в "Факеле" стала хуже
Бывший главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов высказался о ситуации в воронежском клубе после своей отставки.
Фото: ФК "Факел"