"Личка никогда без работы не останется, вряд ли "Динамо" найдет тренера сильнее, лучше Лички. Марцел — абсолютно уникальнейший тренер, его по-прежнему недооценивают. "Динамо" после Лички очень долго не будет одной из ярких команд в атакующих действиях, никогда не будет командой, которая забивает больше всех мячей в чемпионате", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Чешский специалист Марцел Личка с 22 июня 2023 года занимает пост главного тренера московского "Динамо". Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/24 завоевали бронзовые медали чемпионата России. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги столичный клуб после 25-го тура имеет в своём активе 46 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от третьего места на 4 очка, а от первого места - на 9 очков.
По информации СМИ, срок действия контракта Лички с "Динамо" может быть продлен на следующий сезон при условии выполнения задачи: попадания в топ-3 РПЛ или победы в Кубке России.
Григорян: вряд ли "Динамо" найдет тренера лучше Лички. Он уникальнейший тренер, его недооценивают.
Футбольный тренер Александр Григорян поделился своим мнением о главном тренере московского "Динамо" Марцеле Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва