Сообщается, что калининградцы собираются усилить центральную линию перед вероятным возвращением в РПЛ (после 29-го тура команда с 63-ч очками занимает первое место). Тренеры "Балтики" высоко оценивают навыки аргентинца, который в текущем сезоне принял участие в 26 матчах, забил 5 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года с возможностью продления на ещё один сезон. Интернет-портал Transfermakt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Лукас Вера может перейти из "Химок" в "Балтику"
По информации СМИ, калининградская "Балтика" заинтересована в услугах полузащитника подмосковных "Химок" Лукаса Веры.
Фото: ФК "Химки"