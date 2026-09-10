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Нападающий "Локомотива" продолжит сезон в другом клубе РПЛ

Московский "Локомотив" объявил об уходе нападающего.
Фото: ФК "Локомотив"
- Никита Салтыков продлил контракт с "Локо" и ушёл в аренду в "Крылья Советов".

Новый договор с 22-летним полузащитником будет действовать до конца сезона 2028/29, - сообщает пресс-служба "железнодорожников".

Никита Салтыков перешел в "Локомотив" из "Крыльев Советов" в январе 2024 года, всего он провел за красно-зеленых во всех турнирах 35 матчей и отметился двумя голевыми передачами. В составе самарцев он вышел на поле в 33 встречах и записал на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач. Рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.

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