Стал известен лучший тренер РПЛ по итогам июля-августа

- Мурад Мусаев — тренер июля-августа. Мурада Олеговича единогласно признали лучшим эксперты РПЛ.
У комментаторов "Матч Премьер" в голосовании же победил Вадим Евсеев, а у болельщиков — Дмитрий Игдисамов, - сообщает пресс-служба РПЛ.
После семи сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Преьмер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе. Напомним, что южане одержали шесть побед кряду и выдали лучший старт сезона в истории клуба.
Махачкалинское "Динамо" Вадима Евсеева располагается на шестой строчке с 12 баллами, ЦСКА Дмитрия Игдисамова занимает второе место с 15 очками в своем активе.