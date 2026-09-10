Семак подвел итоги трансферного окна для "Зенита": что-то не получилось

Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"

"Что-то получилось, что-то не получилось. Как обычно и бывает: у нас есть определённые цели и задачи, что-то из них мы смогли сделать, а что-то — не смогли. Вы сами знаете, кого мы смогли взять, а кого не смогли… Зачем это знать?" — сказал Семак.