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Семак подвел итоги трансферного окна для "Зенита": что-то не получилось

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал, что петербургскому клубу удалось выполнить не все задачи во время летнего трансферного окна.
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"
В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили нападающий Фелипе Аугусто, полузащитник Артём Карпукас и защитник Кевин Андраде. При этом Семак дал понять, что клуб рассчитывал реализовать и другие планы.

"Что-то получилось, что-то не получилось. Как обычно и бывает: у нас есть определённые цели и задачи, что-то из них мы смогли сделать, а что-то — не смогли. Вы сами знаете, кого мы смогли взять, а кого не смогли… Зачем это знать?" — сказал Семак.

Специалист также подтвердил, что для "Зенита" летняя трансферная кампания, вероятнее всего, завершена.

При этом Семак не стал публично оценивать работу клуба на рынке и отмечать, насколько доволен итоговым составом. По его словам, этот вопрос еще предстоит обсудить внутри команды.

"Это внутренняя история клуба: перед каждым трансферным окном у нас есть задачи, которые мы намечаем — определяем, что нужно сделать. Что-то получилось, что-то — нет. Думаю, мы обсудим с руководством итоги трансферного окна немножко позже", — добавил тренер.

Источник: официальный сайт "Зенита"

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