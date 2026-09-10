Семак подвел итоги трансферного окна для "Зенита": что-то не получилось

"Что-то получилось, что-то не получилось. Как обычно и бывает: у нас есть определённые цели и задачи, что-то из них мы смогли сделать, а что-то — не смогли. Вы сами знаете, кого мы смогли взять, а кого не смогли… Зачем это знать?" — сказал Семак.
Специалист также подтвердил, что для "Зенита" летняя трансферная кампания, вероятнее всего, завершена.
При этом Семак не стал публично оценивать работу клуба на рынке и отмечать, насколько доволен итоговым составом. По его словам, этот вопрос еще предстоит обсудить внутри команды.
"Это внутренняя история клуба: перед каждым трансферным окном у нас есть задачи, которые мы намечаем — определяем, что нужно сделать. Что-то получилось, что-то — нет. Думаю, мы обсудим с руководством итоги трансферного окна немножко позже", — добавил тренер.
Источник: официальный сайт "Зенита"