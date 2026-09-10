Слуцкий рассказал о главных воспоминаниях о работе в сборной России

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"Первое — матч со Швецией, потому что если бы мы его не выигрывали, то всё, до свидания. Шведы бы выходили со второго места, а мы как были третьими, так бы и оставались", — рассказал Слуцкий.

"Тогда мы были, безусловно, удручены, что так всё сложилось, но мне кажется, что сегодня мы можем только мечтать о том, чтобы участвовать в финальной части чемпионата Европы и играть там со сборными Англии, Уэльса и Словакии", — добавил специалист.

Слуцкий возглавлял сборную России в 2015–2016 годах. Одним из ключевых эпизодов того периода специалист назвал матч со Швецией в отборочном турнире Евро.Вторым главным воспоминанием тренера стал сам чемпионат Европы 2016 года. Тогда российская команда не смогла выйти из группы, где ее соперниками были Англия, Уэльс и Словакия.Сейчас Слуцкий возглавляет медийную сборную России.Источник: YouTube-канал Fonbet