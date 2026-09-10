"Оренбург" усилился защитником с опытом игры в Европе и Бразилии

"Жоау Силва в ФК "Оренбург". ФК "Оренбург" заключил контракт с опытным португальским защитником", — говорится в сообщении пресс-службы.
Силва является воспитанником "Браги". В течение карьеры центральный защитник также выступал за молодежные команды лиссабонского "Спортинга", хорватскую "Истру 1961", бельгийский "Кортрейк", бразильский "Спорт Ресифи" и португальскую "Тонделу".
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет €1,5 млн. При этом "Оренбургу" не пришлось платить за его переход другому клубу, поскольку португалец находился в статусе свободного агента.
Источник: пресс-служба "Оренбурга"