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"Оренбург" усилился защитником с опытом игры в Европе и Бразилии

"Оренбург" официально объявил о подписании 27-летнего португальского защитника Жоау Силвы, который перебрался в российский клуб на правах свободного агента.
Фото: официальный сайт ФК "Оренбург"
Силва заключил контракт с "Оренбургом" после ухода из "Тонделы". Детали соглашения с новичком клуб не раскрыл.

"Жоау Силва в ФК "Оренбург". ФК "Оренбург" заключил контракт с опытным португальским защитником", — говорится в сообщении пресс-службы.

Силва является воспитанником "Браги". В течение карьеры центральный защитник также выступал за молодежные команды лиссабонского "Спортинга", хорватскую "Истру 1961", бельгийский "Кортрейк", бразильский "Спорт Ресифи" и португальскую "Тонделу".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет €1,5 млн. При этом "Оренбургу" не пришлось платить за его переход другому клубу, поскольку португалец находился в статусе свободного агента.

Источник: пресс-служба "Оренбурга"

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