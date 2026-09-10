Комментатор английского футбола Дементьев высказался о победе "Ливерпуля" над "Атлетико" в ЛЧ

Комментатор английского футбола на Setanta Кирилл Дементьев в интервью для Rusfootball.info поделился впечатлениями от волевой победы "Ливерпуля" над "Атлетико" во вчерашнем поединке 1-го тура Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Здесь это получилось, "Атлетико" при счете 2:1 не создал практически ничего. Для меня это довольно-таки положительный матч "Ливерпуля". Да, Баркола получил травму, но вроде бы ничего серьезного, просто свело ногу, - сказал Дементьев.

- Хороший матч, боевой. Наверное, первые 25-30 минут лучше играл "Атлетико", поскольку у "Ливерпуля" сильно буксовал прессинг. А именно на нем Ираола строит игру, требую максимальной интенсивности от всех своих футболистов. В первом тайме это не получалось. Тот гол, который забили мадридцы как раз показал, что "мерсисайдцы" были слишком вялыми. Забавно, что его забил Льоренте, для которого "Энфилд" просто любимый стадион.Но дальше "Ливерпуль" добавил. А большую часть второго тайма очень хорошо защищал полученное преимущество. Важный момент, поскольку в прошлом сезоне и в начале нынешнего проблемы с тем, что команда не может компактно обороняться.Вчера, 9 сентября, английский "Ливерпуль" на домашнем стадионе одержал победу над мадридским "Атлетико" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1.