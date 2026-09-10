Комментатор английского футбола Дементьев высказался о победе "Ливерпуля" над "Атлетико" в ЛЧ

Но дальше "Ливерпуль" добавил. А большую часть второго тайма очень хорошо защищал полученное преимущество. Важный момент, поскольку в прошлом сезоне и в начале нынешнего проблемы с тем, что команда не может компактно обороняться.
Здесь это получилось, "Атлетико" при счете 2:1 не создал практически ничего. Для меня это довольно-таки положительный матч "Ливерпуля". Да, Баркола получил травму, но вроде бы ничего серьезного, просто свело ногу, - сказал Дементьев.
Вчера, 9 сентября, английский "Ливерпуль" на домашнем стадионе одержал победу над мадридским "Атлетико" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1.