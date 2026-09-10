Стали известны судейские назначения на матчи 8-го тура РПЛ

Тур стартует в пятницу, 11 сентября, встречей "Крыльев Советов" и "Родины". Главным арбитром назначен Владимир Москалёв, его помощниками станут Михаил Иванов и Екатерина Курочкина. Резервный судья — Данил Каширин, VAR — Роман Сафьян, AVAR — Павел Шадыханов. Инспектор — Николай Иванов.
12 сентября "Факел" примет "Балтику". Матч обслужит Михаил Плиско, ассистенты — Кирилл Большаков и Алексей Ермилов. Резервным арбитром назначен Игорь Капленков, VAR — Ян Бобровский, AVAR — Вера Опейкина. Инспектор — Александр Гончар.
На игру "Зенита" и "Локомотива" главным судьей назначен Никита Новиков. Ему будут помогать Рустам Мухтаров и Дмитрий Семёнов, резервный арбитр — Матвей Заика. За VAR будет отвечать Артур Фёдоров, AVAR — Евгений Буланов. Инспектор встречи — Александр Колобаев.
В матче московского "Динамо" и "Оренбурга" главным арбитром станет Павел Кукуян. Его помощники — Варанцо Петросян и Андрей Болотенков, резервный судья — Андрей Прокопов. VAR — Алексей Сухой, AVAR — Евгений Кукуляк, инспектор — Алексей Резников.
Встречу ЦСКА и "Рубина" рассудит Инал Танашев. Ассистенты — Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервный арбитр — Николай Волошин. За VAR будет отвечать Сергей Карасёв, AVAR — Сергей Чебан. Инспектор — Сергей Французов.
13 сентября "Ахмат" сыграет с махачкалинским "Динамо". Главный судья — Рафаэль Шафеев, помощники — Алексей Лунёв и Денис Петров. Резервный арбитр — Данил Набока, VAR — Кирилл Левников, AVAR — Анатолий Жабченко. Инспектор — Александр Гвардис.
Матч "Спартака" и "Ростова" доверен Ивану Абросимову. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев, резервным судьей — Станислав Матвеев. VAR — Сергей Цыганок, AVAR — Евгений Буланов, инспектор — Виктор Кулагин.
Наконец, встречу "Краснодара" и "Акрона" обслужит Василий Казарцев. Помощники — Денис Березнов и Никита Матиеску, резервный арбитр — Михаил Черемных. VAR — Антон Фролов, AVAR — Артур Фёдоров. Инспектором назначен Владимир Казьменко.
Источник: РФС
Стали известны судейские назначения на матчи 8-го тура РПЛ
Российский футбольный союз объявил бригады арбитров на матчи восьмого тура РПЛ сезона-2026/27.
Фото: ФК "Динамо"