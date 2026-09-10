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Кирьяков: "Зенит" больше не претендент на чемпионство

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков в беседе с Rusfootball.info заявил, что не считает "Зенит" претендентом на титул в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" слишком много очков растерял на старте, и всё закономерно. Они очень медленно двигают мяч, нет той энергии и искры, которые всегда были у "Зенита".
На мой взгляд, они больше не претенденты на чемпионство в этом сезоне – "Зенит" не показывает сейчас чемпионской игры. Понятно, что ещё впереди много матчей, но отрыв уже существенный.

Ближайшие две игры будут определяющими для "Зенита". Если потеряют очки, то о золоте точно можно будет забыть, – сказал Кирьяков.

После семи туров петербуржцы располагаются на пятой строчке. "Зенит" одержал четыре победы при трёх поражениях и набрал 12 очков. В следующем туре сине-бело-голубым предстоит сыграть дома с "Локомотивом". Матч состоится 12 сентября.

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