Кирьяков: "Зенит" больше не претендент на чемпионство

На мой взгляд, они больше не претенденты на чемпионство в этом сезоне – "Зенит" не показывает сейчас чемпионской игры. Понятно, что ещё впереди много матчей, но отрыв уже существенный.
Ближайшие две игры будут определяющими для "Зенита". Если потеряют очки, то о золоте точно можно будет забыть, – сказал Кирьяков.
После семи туров петербуржцы располагаются на пятой строчке. "Зенит" одержал четыре победы при трёх поражениях и набрал 12 очков. В следующем туре сине-бело-голубым предстоит сыграть дома с "Локомотивом". Матч состоится 12 сентября.