По информации источника, Ильзат Ахметов подпишет контракт с "Крыльями Советов" и перейдет в самарский клуб на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что воронежский "Факел" близок к подписанию полузащитника. В прошлом сезоне Ахметов выступал за самарцев на правах аренды - провел во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат".
"Крылья Советов" перехватывают Ахметова у "Факела" - источник
Ильзат Ахметов продолжит карьеру в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"