Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
13:00
ЧелябинскНе начат
Луки-Энергия
16:30
УралНе начат
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

"Крылья Советов" перехватывают Ахметова у "Факела" - источник

Ильзат Ахметов продолжит карьеру в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, Ильзат Ахметов подпишет контракт с "Крыльями Советов" и перейдет в самарский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что воронежский "Факел" близок к подписанию полузащитника. В прошлом сезоне Ахметов выступал за самарцев на правах аренды - провел во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится