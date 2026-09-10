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Семак ответил на слухи о Головине в "Зените": понимаем, что он очень далеко и востребован в "Монако"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Головина и дал понять, что трансфер полузащитника "Монако" пока далек от реальности.
Фото: William Cannarella/ZUMA/ТАСС
Семак признался, что не знает, откуда появляется информация об интересе петербургского клуба к 30-летнему россиянину. При этом специалист высоко оценил уровень Головина.

"Тут столько слухов ходит, не знаю, откуда они берутся. Естественно, игрок, который демонстрирует хороший качественный футбол, в любой команде нашего чемпионата пригодился бы", — заявил Семак.
Однако тренер "Зенита" обратил внимание на положение полузащитника во французском клубе.

"Но мы понимаем, что он сейчас очень далеко и востребован в своей команде", — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что интерес к Головину приписывают не только "Зениту", но и "Спартаку". При этом сам футболист, вероятнее всего, продолжит выступать за "Монако".

Источник: "Чемпионат"

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