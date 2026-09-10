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Хлусевич нашел новый клуб сразу после ухода из "Спартака" - источник

Как сообщает источник, защитник Даниил Хлусевич продолжит карьеру в "Ростове", куда перейдет на правах свободного агента после расторжения контракта со "Спартаком".
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
По информации "РБ Спорт", 25-летний футболист подпишет контракт с ростовским клубом. Ранее 10 сентября стало известно, что "Спартак" расторг соглашение с Хлусевичем.

За красно-белых защитник выступал с зимы 2022 года после перехода из тульского "Арсенала". В составе московской команды он провел 110 матчей, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

В текущем сезоне Хлусевич лишь один раз появился на поле — в матче Кубка России против "Оренбурга", который завершился победой "Спартака" со счетом 5:1.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €2 млн. После семи туров "Ростов" набрал восемь очков и занимает десятое место в таблице РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

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