"В команде есть Сергеев, который выиграл всё в стране. Чемпионское качество Ивана присутствует вкупе с моим, всё хорошо. Сергеев один из лучших нападающих в РПЛ. Он и Кордоба – лучшие. Дзюба просто хороший. Сергеев сильнее Артёма на две головы. Зачем нам забирать его у прямого конкурента? Этого не нам не надо", - приводит слова Пименова "Советский спорт".
29-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев в текущем сезоне в общей сложности принял участие в 25 официальных матчах, в которых 8 раз поразил ворота соперников и 3 раза отметился результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в текущем сезоне в общей сложности 19 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых забил 8 голов и отдал одноклубниками 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 млн евро.
Пименов: Сергеев сильнее Дзюбы на две головы. Артём просто хороший, а Иван лучший
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о форварде самарского клуба Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"