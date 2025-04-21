КДК РФС разберет инцидент с тренером "Спартака" в матче с "Акроном"

«Во встрече «Оренбург» — «Динамо» Махачкала рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле реабилитолога хозяев Эдема Челкезова, а также неподобающее поведение гостей — шесть предупреждений и одно удаление. Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Ташуева в матче против «Краснодара». В матче «Акрон» — «Спартак» у хозяев неподобающее поведение и удаление официального лица клуба и пять предупреждений. И рассмотрим запись в рапорте делегата матча о возможном неисполнении спортивных санкций тренера «Спартака» Ненада Сакича», — сказал Григорьянц «СЭ».
Матч «Спартака» состоялся в субботу в Самаре, где гости одержали волевую победу со счетом 3:2. Победный гол был забит с пенальти в компенсированное время ко второму тайму. Во время подготовки игроков «Спартака» к исполнению одиннадцатиметрового удара, в кадр попал тренер Сакич, который активно что-то говорил по рации.
По дисциплинарному регламенту дисквалифицированное лицо клуба не имеет права общаться с лицами, которые находятся в технической зоне.
После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков.
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Фото: ФК "Спартак"