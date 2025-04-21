«Зимние сборы были для нас ключевыми. Уже говорил: ранее я не был доволен физической подготовкой игроков. А зимний период они провели очень хорошо и профессионально. Ты не можешь играть без функционального фундамента. Конечно, сборы помогли футболистам ещё лучше понять, что я от них требую. Потом началась весна – и многие увидели прогресс не только в результатах, но и в нашей игре», — заявил Слишкович «Чемпионату».
После зимнего перерыва «Оренбург» провёл семь матчей в Российской Премьер-Лиге. В трёх из них команда одержала победы: над «Факелом» со счётом 1:0, «Пари НН» — 2:1 и «Динамо» из Махачкалы — 2:1. В остальных встречах «Оренбург» потерпел поражения от «Спартака», «Ростова», московского «Динамо» и ЦСКА.
Благодаря последней победе «Оренбург» набрал три очка и поднялся с последнего места на 15-е. Всего после 25 туров в РПЛ у подопечных Владимира Слишковича 17 очков. Отставание от зоны переходных матчей составляет три очка. Следующий матч «Оренбург» проведёт 27 апреля против «Крыльев Советов» на выезде.
Слишкович — о прогрессе "Оренбурга": зимой заложили физику, весной пришли победы
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович считает, что ключ к успешной игре команды весной кроется в качественно проведённых зимних сборах.
Фото: ФК "Оренбуг"